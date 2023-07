Lagerhalle im Chiemgau brennt nieder: 200.000 Euro Schaden

Feuerwehr - Ein Feuerwehrfahrzeug ist mit Blaulicht auf Einsatzfahrt. - Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

In Aschau im Chiemgau brennt eine Lagerhalle ab. Die Polizei hat schon eine Vermutung, wie es zu dem Feuer kam.

Ein Feuer in einer Lagerhalle im Landkreis Rosenheim hat einen Schaden von etwa 200.000 Euro verursacht. Das Gebäude in Aschau im Chiemgau brannte schon lichterloh, als die Feuerwehr eintraf. Die Einsatzkräfte ließen die Lagerhalle am Samstag kontrolliert abbrennen. Verletzte gab es keine. Einem Polizeisprecher zufolge waren in der Halle unter anderem Gastanks und Maschinenöl gelagert. Als Brandursache wird ein defekter oder falsch bedienter Holzofen vermutet, hieß es am Sonntag.

© dpa-infocom, dpa:230729-99-597816/3