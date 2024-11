Ladendieb vergisst eigene Jacke mit Ausweis

Ein 36-Jähriger versucht in Oberfranken, eine Jacke und einen Geldbeutel zu stehlen. Er wird erwischt, kann aber fliehen. Doch das hilft ihm wenig.

Ein Ladendieb hat bei seiner Flucht aus einem Geschäft in Bayreuth seine Jacke mit Ausweisdokumenten vergessen. Der 36-Jährige hatte zuvor in dem Laden mit einer Zange die Diebstahlsicherung an einer Jacke und einem Geldbeutel entfernt, die er stehlen wollte, wie die Polizei mitteilte. Beim Verlassen der Umkleidekabine sei ihm dann eine der Sicherungen auf den Boden gefallen. Eine Angestellte sei so auf den Dieb aufmerksam geworden und habe die Polizei gerufen. Der Mann floh aus dem Geschäft. In seiner Jacke, die er zurückgelassen habe, fanden die Beamten demnach dann seine Ausweisdokumente. Er wird nun wegen Diebstahls angezeigt.

© dpa-infocom, dpa:241125-930-298766/1