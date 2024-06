Kurzvorschau Slowenien - Serbien am Donnerstag

Euro 2024 - Fußball, Vorbereitung auf die UEFA Euro 2024, Training Niederlande, Fußbälle liegen vor einem Schriftzug Euro 2024 bei einer öffentlichen Trainingseinheit der niederländischen Fußballnationalmannschaft im AOK Stadion vor der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. - Foto: Julian Stratenschulte/dpa

München (dpa): Gruppe C, 2. Spieltag: Slowenien - Serbien (15.00 Uhr/Magenta TV)

München, München Fußball Arena

Slowenien: Nach dem 1:1 gegen Dänemark könnten die Slowenen mit einem Sieg im Prestigeduell gegen Serbien für das Achtelfinale planen. Der Leipziger Stürmer Sesko peilt nach seinem guten Start in die Endrunde sein erstes EM-Tor an. Trainer Kek könnte überlegen, Verbic von Beginn an zu bringen. Der Flügelspieler von Panathinaikos Athen hatte vor dem Turnier mit Oberschenkelproblemen zu tun, kam gegen die Dänen als Joker.

Serbien: Die Serben verloren nicht nur ihre Auftaktpartie gegen England, sondern für das Turnier auch den früheren Frankfurter Kostic (Knieverletzung). Die spannendste personelle Frage ist: Was passiert mit Kapitän Tadic? Nationaltrainer Stojkovic brachte den Spielmacher gegen die „Three Lions“ erst für die letzte halbe Stunde, aus „taktischen Gründen“, wie er sagte. Tadic war stinkig. Ob Stojkovic nun umdenkt?

Slowenien: 1 Oblak - 2 Karnicnik, 21 Drkusic, 6 Bijol, 13 Janza - 5 Stojanovic, 10 Elsnik, 22 Cerin, 17 Mlakar - 9 Sporar, 11 Sesko

Serbien: 1 Rajkovic - 13 Veljkovic, 4 Milenkovic, 2 Pavlovic - 14 Zivkovic, 22 Lukic, 20 S. Milinkovic-Savic, 25 Mladenovic - 10 Tadic - 7 Vlahovic, 9 Mitrovic

Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)

