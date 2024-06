Kurzvorschau Dänemark - Serbien am Dienstag

Gruppe C, 3. Spieltag Dänemark - Serbien (21.00 Uhr/MagentaTV)

München, Fußball Arena München

Dänemark: Für den Europameister von 1992 ist noch alles drin, Gruppensieg, zweiter Platz oder auch das Aus. Keiner der dänischen Spieler musste am Donnerstag verletzungsbedingt vom Feld. Der frühere Bundesliga-Profi Thomas Delaney dürfte nach Krankheit wieder in den Kader zurückkehren. Kapitän Simon Kjær könnte in die Startelf rücken. Trainer Kasper Hjulmand zeigte sich zuversichtlich, dass der Halbfinalist von 2021 wieder in die K.o.-Runde einzieht.

Serbien: Nationaltrainer Dragan Stojkovic war einst Teil jener Goldenen Spielergeneration des ehemaligen Jugoslawiens, das wegen des Balkankriegs 1992 von der EM ausgeschlossen wurde. Dänemark rückte nach - und gewann das Turnier. In einer der letzten Einheiten vor dem entscheidenden Gruppenspiel nun wurde eifrig gerätselt, was Stojkovic bloß in seinem roten Ordner notiert hat? Vielleicht eine Chance für den früheren Frankfurter Mijat Gacinovic auf der linken Seite?

Dänemark: 1 Schmeichel - 2 Andersen, 6 Christensen, 3 Vestergaard - 5 Mæhle, 21 Hjulmand, 23 Højbjerg, 17 Kristiansen - 10 Eriksen - 9 Højlund, 19 Wind

Serbien: 1 Rajkovic - 13 Veljkovic, 4 Milenkovic, 2 Pavlovic - 14 Zivkovic, 17 Ilic, 22 Lukic, 21 Gacinovic - 10 Tadic - 7 Vlahovic, 9 Mitrovic

Schiedsrichter: François Letexier (Frankreich)

