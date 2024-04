Kurzschluss löst Brand in Freibad aus: Sieben Verletzte

Bei einem Brand wegen eines Kurzschlusses der Notstromanlage in einem Freibad in Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) sind sieben Mitarbeiter leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die Becken des Schwimmbads in der Nacht zum Montag abgepumpt - wobei es zu einem Ausfall der Pumpe kam. So lief über Nacht der Keller des Bades etwa 30 Zentimeter mit Wasser voll. Dadurch standen die Batterien der Notstromanlage unter Wasser, sodass es zum Kurzschluss kam.

Als das Wasser wieder abgepumpt wurde, entstand eine starke Rauchentwicklung an der Anlage und es kam zum Brand. Die Mitarbeiter hatten versucht, das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst zu löschen. Sie wurden mit dem Verdacht auf Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei prüft nun, ob die Arbeiten in dem Bad und das Abpumpen der Becken vorschriftsmäßig erfolgten.

