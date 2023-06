Kurz vor der Rente: Oberbayer gewinnt eine Million Euro in der Lotterie

Wie die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung am Donnerstag mitteilte, gab der Mann am Mittwoch seinen millionenschweren Spielschein in Oberbayern ab. −Symbolbild: Lotto Bayern

Was sich viele Lotto-Spieler seit Jahren wünschen, ist für einen Mann aus Oberbayern am Mittwoch wahr geworden: Er gewann eine Million Euro in der Lotterie.









Wie die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung am Donnerstag mitteilte, gab der Mann am Mittwoch seinen millionenschweren Spielschein in Oberbayern ab. Mit zehn richtigen Kreuzen, dem Keno-Typ 10 und dem vollen Einsatz von zehn Euro erreichte er die höchste Gewinnklasse in der täglichen Zahlenlotterie von Lotto-Bayern. Die Chancen darauf liegen bei 1 zu 2,1 Millionen.



Eine Million für die Rente





Woher der frisch gebackene Millionär stammt, wollte Pressesprecherin Verena Ober auf Nachfrage „zum Schutz des Spielteilnehmers“ nicht sagen. Nur so viel: „Er steht kurz vor der Rente“.



Erst am Freitag hatte ein Spieler in Schleswig-Holstein mit zehn Euro den Rekord-Eurojackpot von 120 Millionen Euro geknackt. Die neue Maximalsumme wurde damit erst das dritte Mal gewonnen. Bis März 2022 war die Höhe auf 90 Millionen Euro begrenzt.

