Kurz vor Ausstellung: 100 Kilo schwere Skulptur gestohlen

Kloster Seeon - Am Kloster Seeon ist eine 100 Kilogramm schwere Bronzefigur gestohlen worden. (Archivbild) - Foto: Peter Kneffel/dpa

In Kürze sollte „Der Fischerbub“ zentrales Objekt einer Ausstellung sein. Doch plötzlich ist die 100 Kilogramm schwere Figur weg.

Unbekannte haben am oberbayerischen Kloster Seeon, in diesem Monat erst Tagungsort der CSU-Landesgruppe, eine rund 100 Kilogramm schwere Skulptur gestohlen. Das Fehlen der Skulptur „Der Fischerbub“ sei vor einigen Tagen festgestellt worden, sagte Stefanie Thim, Leiterin der Kulturabteilung Kloster Seeon. Der materielle Wert des Bronzegusses ist unbekannt. Die Figur sei nie geschätzt worden, habe aber einen großen ideellen Wert.

Rätselhaft ist, wer die Figur mitnahm, wann und wie. „Wir wissen nicht, seit wann die Figur weg ist“, sagte Thim. Der Ort am See, an dem sie stand, sei nicht gut einsehbar. Auch wie die Diebe die Figur mitnehmen konnten, ist offen. „Die Figur ist von einer Person nicht zu tragen. Da braucht man schon zwei Leute.“

„Der Fischerbub“ sollte just im März ein zentrales Objekt einer Ausstellung mit Werken der Künstlerin Elisabeth Kronseder sein.

Thim: „Wir machen die Ausstellung auf alle Fälle“

Die Figur hatte jahrelang am Ufer des Seeoner Sees bei Kloster Seeon gestanden, ehe sie wegen Umbauarbeiten am Mesnerhaus eingelagert wurde. „Wir haben erst vor einiger Zeit auf dem Dachboden verschiedene Kunstwerke gefunden, darunter den Fischerbub“, sagte Thim. Deshalb habe man beschlossen, die Figur in einer Schau auszustellen.

„Wir machen die Ausstellung auf alle Fälle“, betonte Thim trotz des Diebstahls. Man hoffe, dass die Figur wiedergefunden werde. „Es wäre wunderbar, wenn sie wieder auftauchen würde.“

