Kurioser Vorfall in Rosenheim: Mann steckt kopfüber in Mülltonne - und weiß nicht warum

Der Mann steckte kopfüber in einer Mülltonne. −Symbolbild: Jan Woitas/dpa

Da staunte die Rosenheimer Sicherheitswacht am Dienstagabend nicht schlecht: die Beamten fanden gegen 19.30 Uhr in der Salinstraße einen Mann, der kopfüber in einer Mülltonne feststeckte. Warum? Das konnte auch er nicht sagen.









Laut Polizei waren die Ehrenamtlichen auf eine Mülltonne aufmerksam geworden, die sich „hin und her bewegte“. Als sie die Tonne dann genauer unter die Lupe nahmen, stellten sie fest, „dass in der Mülltonne noch Leben herrschte“. Ein 48-jähriger Mann aus dem Raum Wasserburg steckte kopfüber in der Tonne, seine Beine baumelten teils noch oben gestreckt aus der Mülltonne.



Die Sicherheitswacht befreite den Mann aus seiner misslichen Lage. Warum er in der Tonne festgesteckt ist, konnte er aber nicht so genau sagen. Die Polizei geht aber davon aus, dass reichlich Alkohol verantwortlich war - der Mann war nämlich betrunken. Anschließend kümmerte sich der Rettungsdienst um seine Verletzungen.

