Kurioser Diebstahl: 20 Tonnen Äpfel von Oberpfälzer Obstplantage verschwunden

20 Tonnen Äpfel haben Unbekannte geklaut. Die Geschädigte gibt einen Schaden von rund 5000 Euro an – das sind 25 Cent je Kilo.

Mit einem vitaminreichen Verbrechen hatte die Polizei in Neunburg vorm Wald (Landkreis Schwandorf) zu tun: Sage und schreibe 20 Tonnen Äpfel haben Unbekannte von den Bäumen gepflückt und geklaut.









Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, liegt der Tatzeitraum zwischen Donnerstag, 21. September 15.15 Uhr und Freitag, 22. September 12 Uhr. In dieser Zeit kam es im Ortsteil Ödgartenhof in der dortigen Obstplantage zu einem Diebstahl einer äußerst großen Menge von Äpfeln.



Laut den vorliegenden Angaben der Plantagenbesitzerin wurden insgesamt 20 Tonnen Äpfel, welche sich noch auf den Bäumen befanden abgeerntet und abtransportiert. „Aufgenommen hat den Fall eine benachbarte Dienststelle – wir haben auch erst nachgefragt, ob das ein Schreibfehler war“, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern.





Gelände ist maximal mit Fahrzeugen von der Größe eines Kleintransporters befahrbar





Der Polizei ist noch selbst suspekt, wie der Diebstahl abgelaufen ist. „Wir tappen da noch im Dunkeln“, so ein Sprecher. Aufgrund der platztechnischen Gegebenheiten der Apfelplantage ist ein Befahren mit Fahrzeugen mit einer maximalen Größe eines Kleintransporters

möglich.



Deshalb geht man den Beamten zufolge davon aus, dass das Diebesgut von mehreren Tätern bzw. mehreren Fahrzeugen abtransportiert wurde. Aber selbst dann steckt eine Menge Arbeit dahinter, 20 Tonnen Äpfel zu ernten und zu verladen.





Schaden: rund 5000 Euro





Den entstandenen Schaden beziffern die Beamten auf rund 5000 Euro. Sprich: Pro Kilo Äpfel sind es etwa 25 Cent. Das ist zumindest der Betrag, den die Geschädigte angibt und den sie beim Verkauf an einen Händler bekäme. Im Supermarkt kosten die Äpfel deutlich mehr.



Was die Diebe mit dieser Menge Obst vorhaben, ist unklar. Die Menge reicht beispielsweise für 13.000 Liter Apfelsaft.