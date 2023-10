Kuriose Ideen junger Autofahrer: Einer schreit nach Polizeikontrolle, einer fährt ohne Licht davon

In Aicha vorm Wald (Landkreis Passau) floh ein junger Autofahrer ohne Licht, als er den Streifenwagen sah. In Traunstein schrie einer nach einer Polizeikontrolle. Beides hatte unangenehme Folgen. − Symbolbild: dpa

Mit zwei kuriosen Ideen junger Autofahrer hatte die Polizei in der Nacht auf Dienstag zu tun: In Aicha vorm Wald (Landkreis Passau) floh einer ohne Licht, als er den Streifenwagen sah. In Traunstein schrie einer nach einer Polizeikontrolle. Beides endete unerfreulich.









Wie Beamte der Verkehrspolizei Passau am Dienstag mitteilten, wollten sie montagnachts in Aicha vorm Wald ein Auto kontrollieren. Als der Fahrer den Streifenwagen bemerkte, schaltete er das Licht aus und flüchtete mit dem Auto in einen Feldweg. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte der Wagen gestellt werden. Wie sich herausstellte, hatte er gute Gründe für seine Flucht.



Wenig durchdacht war laut Polizei auch das Verhalten eines 18-jährigen Fahranfängers am Montagabend in der Jahnstraße in Traunstein. Er schrie im wahrsten Sinne des Wortes nach einer Polizeikontrolle – und das hatte Folgen.



Kuriose Ideen sind aber nicht nur die Spezialität junger Autofahrer: Verwundert war die Polizei auch über das Verhalten einer Frau in Sondermoning (Gemeinde Nußdorf, Landkreis Traunstein). Diese hatte am Montag bei Gartenarbeiten eine Panzergranate entdeckt. Diese deponierte sie kurzerhand auf einer Kuhweide – allerdings wurden die Tiere schnell auf das mysteriöse Objekt neugierig.