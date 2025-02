Kundgebung vor Prozessbeginn gegen Hanna S.

In München beginnt heute der Prozess gegen eine mutmaßliche Linksextremistin wegen versuchten Mordes. Angehörige der linken Szene zeigen vor Gericht Flagge.

Trotz klirrender Kälte haben knapp 100 Menschen vor dem Prozess gegen eine mutmaßliche Linksextremistin in München ihre Unterstützung für die Beschuldigte ausgedrückt. Anschließend stellten sich viele in der Schlange zur Sicherheitskontrolle an; das Verfahren gegen die 30-Jährige findet in einem Sitzungssaal auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt Stadelheim statt.

Die Bundesanwaltschaft wirft Hanna S. unter anderem versuchten Mord vor. Der Prozess steht im Zusammenhang mit dem sogenannten Budapest-Komplex. Hanna S. soll gemeinsam mit anderen im Februar 2023 im Umfeld eines Rechtsextremisten-Treffens in der ungarischen Hauptstadt an gewalttätigen Übergriffen auf vermeintliche Neonazis beteiligt gewesen sein.

