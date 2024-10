Kunde verhindert Raubüberfall in Supermarkt

Mit einer Axt bewaffnet fordert ein Mann eine Kassiererin zur Herausgabe von Bargeld. Doch für den Täter verläuft der Überfall nicht nach Plan.

Ein Kunde hat in einem Supermarkt in der Oberpfalz einen bewaffneten Raubüberfall verhindert. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann eingeschritten, als ein Unbekannter am Donnerstag - bewaffnet mit einer Axt - eine Kassiererin in Neumarkt in der Oberpfalz zur Herausgabe von Bargeld zwang.

Was genau der Kunde zu dem bewaffneten Täter sagte, teilte die Polizei mit Verweis auf ermittlungstaktische Gründe nicht mit. Eine Polizeisprecherin sagte, der Täter habe den Supermarkt ohne Beute verlassen und sei geflohen. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos. Am Freitagvormittag war der Mann noch nicht gefasst.

