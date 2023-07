Kuhstall in Oberbayern abgebrannt: Tiere gerettet, mehrere Menschen verletzt

Wegen eines Brandes im Dachstuhl eines Kuhstalls im Landkreis Erding ist es zu einem Großeinsatz gekommen. Während die Tiere ins Freie kamen, wurden fünf Menschen bei der Rettungsaktion verletzt. −Foto: vifogra

Wegen eines Brandes im Dachstuhl eines Kuhstalls im Landkreis Erding ist es zu einem Großeinsatz gekommen. Während die Tiere ins Freie kamen, wurden fünf Menschen bei der Rettungsaktion verletzt. Der Schaden am abgebrannten Gebäude ist groß.













Wie die Polizei mitteilt, wurden die Einsatzkräfte am Sonntag kurz nach 18 Uhr zu einem Bauernhof in Pastetten (Landkreis Erding) alarmiert. Der Dachstuhl eines Kuhstalls stand in Flammen. Der Grund für den Brand ist laut Polizei noch unklar.





Retter verletzen sich bei Rettungsaktion





Retter hatten bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte damit begonnen, die Tiere ins Freie zu treiben. Dabei haben den Angaben zufolge mindestens fünf Menschen Rauchgasvergiftungen erlitten, zum Teil kamen sie ins Krankenhaus.



„Weit über 100 Feuerwehrleute“ waren im Einsatz, berichtet die Polizei. Den Stall konnten sie demnach nicht mehr retten, er brannte komplett ab. Der Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt. Die Kühe blieben weitestgehend unverletzt, sie sind jetzt in einem Ersatzstall untergebracht. Die Kriminalpolizei Erding hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

