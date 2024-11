Kuh verletzt 84-Jährige beim Melken schwer

Eine Frau ist zum Melken im Stall, als eine Kuh sie plötzlich umstößt. Eine weitere Kuh tritt auf sie und verletzt sie schwer.

Eine 84-Jährige ist im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn von einer Kuh schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die Frau am frühen Montagmorgen in einem Stall in Postmünster mit dem Melken der Kühe beschäftigt. Dabei habe eines der Tiere sie umgestoßen. Daraufhin sei die Altbäuerin unter die Klauen einer danebenstehenden Kuh geraten. Die 84-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:241119-930-293240/1