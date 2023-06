Ryan Kuffner - Ryan Kuffner (r) kämpft um den Puck. - Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Eishockey-Profi Ryan Kuffner verlässt die Augsburger Panther. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Montag mitteilte, will sich der 27 Jahre alte Stürmer neu orientieren. Der Kanadier wechselte zur Saison 2022/23 von den Iowa Heartlanders aus der East Coast Hockey League nach Augsburg. Er war mit 15 Toren und 17 Assists teaminterner Topscorer der Panther in der abgelaufenen Saison.

© dpa-infocom, dpa:230619-99-107142/2