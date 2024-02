„Ich habe schlaflose Nächte hinter mir“, erzählt Johanna Busch niedergeschlagen am Telefon. Seit Anfang Januar versuchte die Frau aus Kulmain in der Oberpfalz Barbara Clear, Künstlerin aus dem Landkreis Passau, zu erreichen. Erst per E-Mail, dann telefonisch. Der Grund: Johanna Busch hat 17.000 Euro in Clears „Kampfelfenland-Aktien“ investiert. Das Geld hätten sie und ihr Mann nun gerne zurück, doch daraus wird wohl nichts.