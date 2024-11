Kühlfahrzeug hat 2,6 Tonnen Dönerfleisch zu viel dabei

Die Polizei kontrolliert einen Transporter, der sichtlich überbeladen ist. Ein Blick auf die Waage zeigt: Das Gewicht wurde um Tonnen überschritten.

Die Polizei hat den Fahrer eines Kühltransports kontrolliert, der 2.600 Kilo Dönerfleisch zu viel dabei hatte. Der Transporter sei am Freitag in Himmelkron in Oberfranken angehalten worden, da das Fahrzeug sichtlich überladen war.

Beim Wiegen stellte sich heraus, dass der mit Dönerfleisch beladene Transporter knapp 6,1 Tonnen wog - und damit 2,6 Tonnen zu viel. Laut Polizeiangaben durfte der 31-Jährige nicht weiterfahren. Ihn erwartet ein Bußgeldverfahren.

Auch das Unternehmen, für das der Fahrer im Einsatz war, wird angezeigt: Durch das Überladen des Transporters habe es versucht, Kosten zu sparen.

