Feuerwehr - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Der Kühlanhänger eines Lastwagens ist am Montag in Oberfranken ausgebrannt. Ursache für das Feuer bei Berg (Landkreis Hof) sei nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Lastwagens habe den Anhänger kurz nach der Abfahrt von der Autobahn 9 abgekoppelt und sich in Sicherheit gebracht. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 200.000 Euro.

© dpa-infocom, dpa:230724-99-511169/2