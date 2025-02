Kritisierter EM-Schiedsrichter pfeift Bayern-Spiel

Der FC Bayern geht in der Champions League auf Reisen. In Glasgow soll der Grundstein für den Achtelfinal-Einzug gelegt werden. An den Schiedsrichter hat Konrad Laimer keine guten Erinnerungen.

Der Spanier Jesús Gil Manzano leitet das Playoff-Hinspiel des FC Bayern München in der Champions League. Der 41-Jährige wird am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im Auswärtsspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters bei Celtic Glasgow zum zweiten Mal eine Partie der Münchner pfeifen. Beim ersten Mal verlor der FC Bayern im April 2023 das Viertelfinal-Hinspiel mit 0:3 bei Manchester City. Im Rückspiel schied das Team von Trainer Thomas Tuchel nach einem 1:1 aus.

Der Unparteiische hatte sich bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer in Deutschland zu Turnierbeginn den Unmut von Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick zugezogen. Nachdem Jesús Gil Manzano Rangnicks Team einen Eckball verwehrt hatte, fiel fast im Gegenzug der Siegtreffer für Frankreich. Der spanische Schiedsrichter kam nach der Niederlage der Auswahl von Bayern-Profi Konrad Laimer in keinem weiteren EM-Spiel mehr zum Einsatz.

Rot für Bellingham

Für Aufsehen sorgte Gil Manzano auch vor einem Jahr beim 2:2 (1:2) von Real Madrid beim FC Valencia. Der spanische Rekordmeister wähnte sich nach einem Kopfballtreffer von Jude Bellingham in der langen Nachspielzeit als Sieger. Doch das Tor zählte nicht, weil der Schiedsrichter abgepfiffen hatte, während die Flanke geschlagen wurde. Bellingham protestierte heftig und sah dafür die Rote Karte. Trainer Carlo Ancelotti kritisierte den Auftritt des Referees.

Viermal traf der FC Bayern im Europapokal bislang auf Celtic Glasgow. In der Champions League-Gruppenphase 2003/04 gewannen die Münchner ihr Heimspiel mit 2:1, in Glasgow trennten sich die Teams torlos. Zuletzt gab es das Duell zwischen Bayern und Celtic in der Gruppenphase der Königsklasse 2017/18. Beide Partien konnte der FCB für sich entscheiden - 3:0 in München und 2:1 in Glasgow.

Im fünften Duell wollen sich die Münchner eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Dienstag in der Allianz Arena verschaffen. Dann soll der Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht werden.

© dpa-infocom, dpa:250210-930-370600/1