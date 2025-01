Kritik am „Tatort“: Politiker-Zitate Rechtsterroristen in den Mund gelegt

Wenn Politiker, erst recht in einem mit heftigen Ellbogeneinsatz und veritablen Bodychecks geführten Wahlkampf einen auf „Mi-mi-mi“ machen, dann muss man das in aller Regel nicht allzu ernst nehmen – oft sagt derlei mehr über den Wehklagenden aus als über den vermeintlichen Klagegrund. Schließlich teilen ja manche aus wie die Weltmeister, aber wehe, man guckt sie mal böse an. . . Gleichwohl: Diese Woche gab es eine Geschichte, die es verdient hätte, dass man sich mal etwas eingehender mit ihr befasst. Es geht um den „Tatort“ vom vergangenen Sonntag.