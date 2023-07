Krisendienste Bayern kooperieren mit Bäckereien: Mit Tüten zu seelischer Unterstützung

Seit Mittwoch gehen in 650 bayerischen Bäckerfilialen diese Tüten der Krisendienste Bayern über die Theken. −Foto: Martin Augsburgerr

Damit Menschen, die seelische Unterstützung benötigen, künftig wissen, an wen sie sich wenden können, haben sich die Krisendienste Bayern mit 650 Bäckerfilialen in Bayer zusammengeschlossen: Sie verteilen Tüten mit dem Aufdruck „Seele erschöpft? Wir helfen dir!“









Wenn jemand eine äußere Verletzung hat, bemerken wir das oftmals sofort. Doch nicht nur körperliche Verletzungen hinterlassen Wunden, sondern auch seelische. Um Menschen zu unterstützen, die in einer seelischen Notlage stecken, haben sich die Krisendienste Bayern mit den bayerischen Innungsbäckern zusammengetan und eine außergewöhnliche Kooperation gestartet.



Seit Mittwoch gehen in knapp 650 Bäckerfilialen im Freistaat Tüten mit einem besonderen Logo über die Theke. Auf ihnen steht: „Seele erschöpft? Wir helfen dir“! Dazu wurden in ganz Bayern rund 350000 Tüten mit Informationen zu den Hilfsangeboten der Krisendienste Bayern an die Bäckereien verteilt.





146 Filialen sind in Niederbayern beteiligt





„Seit Montag ungefähr haben wir die Tüten und seit Mittwoch läuft die Aktion“, sagt Susanne Szamosi, Geschäftsführerin der Bäckerei Reitberger GmbH in Passau. Sie ist eine der 146 Filialen, die sich in Niederbayern an der Kooperation beteiligen. Weil die Aktion erst vor kurzem begonnen hat, kann Szamosi noch nicht allzu viel über ihre Wirksamkeit sagen.



Auch die Bäckerei Hofstetter in Neuötting nimmt an der Aktion #MutZurHilfe teil. Wie sie bei den Kunden der Bäckerei ankommt, weiß Oskar Hofstetter, Obermeister der Bäcker-Innung Mühldorf/Altötting, noch nicht. „Ich habe aber bei meinen Bäckereifachverkäuferinnen nachgefragt und die haben mir erzählt, dass sie gar nicht wussten, dass es diese Hilfsmöglichkeit gibt“, sagt der Obermeister. Auch er selbst habe davor nichts darüber gewusst. „Ich gehe davon aus, dass das bei den Kunden auch so sein wird. Aber dafür ist die Aktion ja da, damit die Leute wissen, dass es so was gibt.“





Bäckerei Bachmeier findet es „eine gute Aktion“





Bettina Kunze von der Bäckerei Bachmeier in Eggenfelden findet die Aktion „eine gute Sache“, weshalb sich die Bäckerei gerne beteiligt. „Es ist uns ein Anliegen, Unterstützung zu leisten und Informationen weiterzugeben“, sagt die Assistentin der Geschäftsleitung.



Der Landesinnungsverband des bayerischen Bäckerhandwerks setzt mit dieser Aktion ein starkes Zeichen für die Bedeutung von psychischer Gesundheit, heißt es in einer Pressemitteilung dazu. Doch wieso ausgerechnet Bäckereien? Die Antwort auf diese Frage hat Landesinnungsmeister Heinrich Traublinger: „Täglich besuchen in ganz Bayern unzählige Kundinnen und Kunden die Bäckereien, um ihre Backwaren zu kaufen. Dort begegnen sie anderen Menschen, kennen das Verkaufspersonal, tauschen sich aus.“





Krisendienste sind rund um die Uhr und kostenlos erreichbar





Initiiert haben die Aktion, die über drei Wochen laufen soll, die Krisendienste Bayern. Sie sind täglich rund um die Uhr erreichbar, die Anrufe sind kostenfrei und gehen zentral bei der Leitstelle des jeweiligen Bezirks ein, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Im Falle einer „besonders schweren Notlage“ kann die Leitstelle mobile Einsätze vor Ort veranlassen. Für Oberbayerns Bezirkstagspräsident Josef Mederer ist die Kooperation „von unschätzbarem Wert“. Bäckereien seien ein wichtiger sozialer Treffpunkt. „Wenn wir Menschen direkt in ihrem sozialen Umfeld erreichen, ist das ein wichtiger Schritt hin zur Normalität.“ Ähnlich sieht das auch der niederbayerischen Bezirkstagspräsidenten Olaf Heinrich: „Die Kooperation kann dazu beitragen, die Schwelle zu senken, psychiatrische Hilfsangebote wahrzunehmen.“





Das Angebot der Krisendienste Bayern können Sie unter der 0800/655 3000 kostenlos in Anspruch nehmen.