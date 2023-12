Krisendienste Bayern beraten nun in 120 Sprachen

In rund 120 Sprachen beraten die Krisendienste Bayern von nun an Menschen in seelischen Krisen. Durch einen Übersetzungsdienst und ein System mit Dolmetschern können die Leitstellen auch Menschen, die nicht deutsch sprechen zur Seite stehen, wie der Bayerische Bezirketag am Mittwoch mitteilte.

Seit Sommer 2022 hatten die Leitstellen in Oberbayern und Schwaben das System erprobt. Von nun an steht es allen sieben Leitstellen zur Verfügung. „Dies ist ein wichtiger Schritt für den Abbau von Barrieren“, sagte Franz Löffler, Präsident des Bayerischen Bezirketags. Das Angebot werde laufend ausgebaut, hieß es.

Die Kosten für das Zusatzangebot trägt das Bayerische Gesundheitsministerium. Mit dem neuen System wird eine Vorgabe des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes erfüllt, welches eine barrierefreie Erreichbarkeit der Ersten Hilfe in seelischer Not verlangt.

© dpa-infocom, dpa:231213-99-286621/2