Krankenhauspatient verursacht Brand mit Zigarette

Ein 79-Jähriger soll im Bett eine Zigarette geraucht haben. Dabei bricht ein Feuer aus.

Ein Patient soll beim Zigarettenrauchen im Bett einen Brand in einem Krankenhaus in Landsberg am Lech verursacht haben. Der 79-Jährige erlitt eine Rauchvergiftung und wurde in eine andere Klinik verlegt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 120.000 Euro.

Der Brandalarm sei am Dienstag im Zimmer des 79-Jährigen ausgelöst worden. Das Feuer brach demnach im Bett des Patienten aus. Brandermittler gingen davon aus, dass der Brand beim Rauchen eine Zigarette entstanden sei, sagte eine Polizeisprecherin.

