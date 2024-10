Krankenhaus wegen Brandes evakuiert - eine Ebene unbewohnbar

In einem Zimmer des Bezirkskrankenhauses Erlangen bricht ein Feuer aus. Menschen werden nicht verletzt - dennoch haben die Flammen Folgen.

In einem Bezirkskrankenhaus in Erlangen hat es gebrannt. Eine mittlere zweistellige Zahl von Menschen sei ersten Erkenntnissen zufolge evakuiert worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen mit. Nach ersten Informationen sei niemand verletzt worden. Die zweite Ebene des Gebäudes sei zunächst nicht mehr bewohnbar. Man werde die Patienten jetzt auf andere Stationen verlegen, die anderen Gebäudeteile seien aber wieder bewohnbar. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht zur Brandursache. Auch die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt. Das Feuer sei nach einer knappen Stunde gelöscht gewesen.

