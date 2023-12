Krampuslauf löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Wegen Knallgeräuschen und Rauchentwicklung in der Nähe einer Bahnhofsgaststätte sind in Rödental (Landkreis Coburg) Polizei und Feuerwehr ausgerückt. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort Fehlalarm fest, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nahe dem Lokal fand am Freitagabend ein genehmigter „Krampuslauf“ samt Pyrotechnik statt.

In vielen Dörfern und Städten in Teilen Bayerns verkleiden sich Menschen in der Adventszeit als Krampus und ziehen mit lautem Glockengeläute und langen Ruten durch Straßen, um Passantinnen und Passanten zu erschrecken. Der Krampus ist im Brauchtum eine Schreckgestalt, die den heiligen Nikolaus begleitet. Krampustag ist der 5. Dezember - der Vorabend des Nikolaustags.

