Kraftprobe in Leverkusen: FC Bayern will Zeichen setzen

Es ist das Gipfeltreffen in der Bundesliga: Bayer gegen Bayern. Der Rekordmeister will die Tabellenführung zurück. Oder gelingt Leverkusen schon so etwas wie ein Meisterstück?

Fußball-Deutschland schaut auf dieses Spiel. Der FC Bayern will Bayer Leverkusen am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Topspiel der Bundesliga von der Spitze verdrängen. Es fühle sich „wie ein besonderer Moment an, in dem die Karten auf den Tisch gelegt werden“, sagte der angriffslustige Münchner Trainer Thomas Tuchel vor der Kraftprobe gegen die seit 30 Spielen ungeschlagenen Leverkusener. Nun sei der Moment, „eine Statement-Leistung“ abzuliefern.

Die Bayern haben zwei Punkte Rückstand auf Bayer, das vom früheren Münchner Spieler Xabi Alonso betreut wird. Die Entscheidung über einen Einsatz von Nationaltorwart Manuel Neuer soll nach Kniebeschwerden erst kurzfristig fallen. Ihn würde Sven Ulreich vertreten. Nach einer Schulterverletzung bietet sich Mittelfeldspieler Joshua Kimmich wieder an.

Der FC Augsburg empfängt am Samstag (15.30 Uhr) RB Leipzig. Die Mannschaft des dänischen Trainers Jess Thorup will endlich den ersten Heimsieg des Jahres holen. Der Coach der Augsburger forderte dafür vor allem eine konzentrierte Leistung in der Defensive.

