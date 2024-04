Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein junger Motorradfahrer im Landkreis Ansbach ums Leben gekommen. Der 18-Jährige wollte am Mittwochmorgen zwischen Dentlein am Forst und Feuchtwangen einen Lastwagen überholen und sei dann in der Gegenspur mit dem Auto kollidiert, sagte ein Sprecher der Polizei.

Zwei weitere Menschen seien bei dem Unfall verletzt worden. Weitere Angaben zum Unfallhergang sowie den Verletzten machte der Sprecher zunächst nicht.

