Was passiert, wenn der Weg zur Faschingsparty am Wahllokal vorbei führt? Darf man im Kostüm überhaupt wählen gehen?

Dieses Jahr läuft alles anders: Die Bundestagswahl fällt mitten in die Faschingszeit. Während es in den Wahlämtern aktuell drunter und drüber geht, bereiten sich alle Feierwütigen auf die fünfte Jahreszeit vor.



Doch welche Regeln gelten eigentlich am Wahlsonntag? Darf man angetrunken und mit Kostüm sein Kreuzchen setzen? Wir haben nachgefragt.