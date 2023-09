Kostenloses Trinkwasser auf der Wiesn - Vier Zapfstellen

Oktoberfest - Wiesnbesucher fahren mit der Olympia Looping-Achterbahn. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Auf dem Oktoberfest in München werden in diesem Jahr nach Angaben der Stadt erstmals vier Wasserspender aufgestellt. Dort können sich Gäste kostenlos mit Trinkwasser versorgen. Wie ein Sprecher am Freitag mitteilte, wurden die Zapfstellen auf dem Wiesn-Gelände bereits montiert. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) habe dort nun selbst probeweise Wasser abgefüllt. Das Oktoberfest dauert vom 16. September bis 3. Oktober.

Gerade an heißen Tagen sei kostenloses Trinkwasser wichtig, sagte Reiter. «Prima, dass das für heuer noch geklappt hat.» Der Rathaus-Chef hofft, dass dieser Service auch in den kommenden Jahren angeboten werden könne. «Bereits vor einigen Wochen hatte ich die Münchner Gastronomen gebeten, die teilweise überteuerten Wasserpreise zu überdenken», sagte er laut Mitteilung.

Den Angaben nach geht die Initiative mit den Wasserspendern auf einen Antrag aus dem Münchner Stadtrat zurück, der von einer breiten Mehrheit der Fraktionen mitgetragen wird. Die Zapfstellen seien behindertengerecht angelegt und befänden sich auf dem Festgelände außen an den WC-Anlagen in der Parallelstraße zwischen Wirte- und Schaustellerstraße.

Beim Gäubodenvolksfest in Straubing hatte es kürzlich ebenfalls eine Zapfstelle für kostenloses Trinkwasser gegeben. Der war gut angenommen worden. Angesichts der Hitze im August hatten sich davor immer wieder Warteschlangen gebildet.

© dpa-infocom, dpa:230908-99-125100/2