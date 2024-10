Kosten laufen aus dem Ruder: Bayerische Bezirke gelangen an finanzielle Grenzen

Die bayerischen Bezirke kommen in bedrohliche Finanznot: Für das kommende Jahr fehlen in ihren Kassen möglicherweise bis zu 780 Millionen Euro. Die entsprechenden Umlagen, die Landkreise und kreisfreie Städte zahlen, werden steigen. Das bringt wiederum die Kommunen in Bedrängnis.









Wie sehr, das macht der Präsident des Bezirkstags von Oberbayern, Thomas Schwarzenberger, im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich: „Wir brauchen für heuer einen Nachtragshaushalt. Uns laufen die Kosten aus dem Ruder.“ Man habe im Sozialbereich zwar bereits mit einer „nie dagewesenen Steigerung“ von 170 Millionen Euro gerechnet. Die reichen nun nicht, man werde noch einmal 80 Millionen Euro draufschlagen müssen.



„In zwei Haushaltsjahren hat sich dieser Bereich um etwa 400 Millionen Euro erhöht“, sagt Schwarzenberger Zum Vergleich: Die gesamten Einnahmen aus der Bezirksumlage – jene Gelder, die die Landkreise und kreisfreien Städte zur Finanzierung beisteuern – lagen 2023 etwa in Mittelfranken bei 685 Millionen Euro, in Oberbayern über der Zwei-Milliarden-Marke.





Erhöhung der Bezirksumlage steht an





Am Ende hilft alles nichts: Die Bezirksumlage muss nach oben geschraubt werden. Man gehe mit einer Anhebung um 1,95 Prozentpunkte in die politische Diskussion. Das wären dann am Ende 23,95. „Das dürfte mehrheitsfähig sein“, vermutet Schwarzenberger, der selbst Bürgermeister und Kreisrat ist: „Ich weiß, was damit verbunden ist.“ Denn die Landkreise werden nicht umhinkommen, sich das Geld bei ihren Gemeinden zu holen, denen dann am Ende Finanzmittel für Investitionen fehlen. Für den Landkreis Eichstätt etwa bedeuten zwei Prozentpunkte mehr Bezirksumlage Mehrausgaben von gut vier Millionen Euro. Bei der Stadt Ingolstadt sind es gut sechs Millionen Euro.



Oberbayern steht nicht alleine da mit diesen Sorgen: Man rechne mit „erheblichen Mehrausgaben“, sagt der Sprecher des Bezirks Mittelfranken, Michael Volkmar. „Es ist unvermeidbar, darüber zu sprechen, was der Staat in Zukunft dauerhaft leisten kann“, betont dazu der Präsident des Bezirkstags Niederbayern, Olaf Heinrich im Gespräch mit der „Passauer NeuenPresse“.





Schwaben noch am Anfang der Beratungen





Der Freyunger CSU-Bürgermeister spricht von „explodierenden Kosten“, etwa in der Hilfe zur Pflege: So könnten sich heute bis zu 70 Prozent eine stationäre Pflege nicht mehr leisten und nähmen Hilfe beim Bezirk in Anspruch. In Schwaben erwartet man zwar eine leichte Umlagekraftsteigerung, aber die reiche nicht aus, um die Mehrkosten zu decken, sagte die Sprecherin des Bezirks, Natalie Acksteiner.



Man gehe davon aus, dass man die Bezirksumlage anhebe, stehe aber noch am Anfang der Beratungen. „Die Ausgaben wachsen ungebremst“, sagt der Sprecher des Bezirks Oberpfalz, Günter Bonack. Er mahnt an, dass es eine „deutliche Anhebung der staatlichen Zuweisungen an die Bezirke im anstehenden kommunalen Finanzausgleich“ geben müsse.



Nur den zu bemühen, das ist Thomas Schwarzenberger zu kurz gegriffen, wie er unserer Zeitung sagt. „Es muss etwas passieren“, mahnt der CSU-Bürgermeister von Krün (Landkreis Garmisch-Partenkirchen). „Wir müssen an der einen oder anderen Schraube drehen, wir und die ,große Politik‘.“ Sonst, befürchtet er, werde der Sozialstaat in seiner derzeitigen Form nicht mehr finanzierbar sein.





Schwarzenberger hinterfragt Landespflegegeld





Nach einem Beispiel gefragt, nennt Schwarzenberger das bayerische Landespflegegeld. Hier könne man, zeigt er sich überzeugt, auf einen Schlag 400 Millionen Euro sparen, wenn man es gezielt in die Einrichtungen der Pflege gebe, statt es „wie eine Gießkanne über alle“ zu verteilen. Besonders prekär sei es, dass die Kommunen finanzielle Belastungen zu stemmen hätten, die im Landtag oder Bundestag beschlossen würden, ohne gleichzeitig die notwendigen Mittel dafür zu gewährleisten.



Zudem müssten Vorgaben überprüft werden: Es könne nicht sein, dass Einrichtungen der Wohlfahrtspflege schließen müssten, weil ein Badezimmer einen Quadratmeter kleiner ist als vorgeschrieben. Auch der Personalschlüssel mache – angesichts des enormen Fachkräftemangels – oftmals Probleme. Sein dringender Appell: „Wir müssen flexibler werden.“ Steuere man nicht gemeinsam um, „fahren wir gegen die Wand“. Das habe man auch in einem Schreiben an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) deutlich gemacht.