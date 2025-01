Hat ein Vollzugsbeamter in der Justizvollzugsanstalt Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) Handys an Insassen verkauft? Die Staatsanwaltschaft in Augsburg wirft einem 36-Jährigen zumindest Bestechlichkeit in einem besonders schweren Fall vor – in mindestens 22 Fällen. Am Freitag gab es dazu eine große Durchsuchungsaktion, wie eine Sprecherin der Behörde unserer Zeitung auf Anfrage bestätigte.