Kopfhörer lassen mutmaßlichen Seriendieb auffliegen

Durch die Ortung von gestohlenen Bluetooth-Kopfhörern ist die Polizei im oberpfälzischen Amberg einem mutmaßlichen Seriendieb auf die Schliche gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der 23-Jährige mindestens 35 Eigentumsdelikte innerhalb von drei Wochen begangen haben. Laut einem Sprecher wird der Beuteschaden auf bisher 40.000 Euro geschätzt. Der Mann wurde am Freitag festgenommen, ein Haftrichter erließ am Samstag Haftbefehl.

Ein 26-Jähriger hatte laut Polizei zuvor gemeldet, dass in der Nacht zum Freitag unter anderem seine Bluetooth-Kopfhörer gestohlen worden seien, und er sie in einer Sozialunterkunft orten könne. Dort löste der 26-Jährige über eine Handy-App an dem Etui, in dem die Kopfhörer aufbewahrt wurden, einen Ton aus, der dann aus dem Zimmer des Tatverdächtigen kam. Neben den Kopfhörern fand die Polizei dort noch weiteres mutmaßliches Diebesgut.

Der 23-Jährige soll auch unter anderem zwei Autos gestohlen haben, mit denen er jeweils gegen eine Mauer und einen Zaun fuhr. Danach habe er die Fahrzeuge zurückgelassen, sagte der Sprecher. Außerdem soll er sich Zugang zu mehreren, teils auch unverschlossenen Autos verschafft haben und in Keller, eine Berufsschule und ein Restaurant eingebrochen sein. Einen Teil der mutmaßlichen Beute habe man zunächst noch keiner gemeldeten Straftat zuordnen können, hieß es weiter. Die Polizei sucht daher nach weiteren möglichen Geschädigten.

