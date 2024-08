Kompany erstmals „dahoam“ - Augsburg in Heidenheim

Trainer Vincent Kompany darf den FC Bayern erstmals in der eigenen Arena betreuen. Die Münchner empfangen den SC Freiburg. Der FC Augsburg reist nach Heidenheim.

Vincent Kompany erlebt seine nächste Premiere als Trainer des FC Bayern. Der Belgier bestreitet mit dem entthronten Meister aus München sein erstes Spiel in der Allianz Arena. Er habe das Gefühl, schon ewig in München zu sein, sagte Kompany vor dem Bundesliga-Duell am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) gegen den ersten Saison-Tabellenführer SC Freiburg. Man wolle den Fans etwas bieten. Das Ziel bei Kompanys erster Partie „dahoam“ ist ein Sechs-Punkte-Start.

Der FC Augsburg startete mit einem Remis gegen Werder Bremen in die neue Bundesligasaison. Das Gastspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim ist eine besondere Partie für Trainer Jess Thorup. Im Oktober vergangenen Jahres feierte er beim 5:2 in Heidenheim einen perfekten Einstand. Daran soll seine Mannschaft nun anknüpfen.

