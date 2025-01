Kompany erklärt Goretzka zum Vorbild für andere Profis

Leon Goretzka ist beim FC Bayern wieder mittendrin, wichtig und wertvoll. Gegen Wolfsburg ist er der Matchwinner. Sein Trainer spricht von einer guten Geschichte.

Trainer Vincent Kompany hat Matchwinner Leon Goretzka nach dem Heimsieg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg für den Umgang mit seiner zeitweise schwierigen Situation beim Rekordmeister gelobt und zugleich zum Vorbild für andere Fußball-Profis erklärt.

„Leon hat immer gearbeitet, war immer hungrig im Training. Er hat auf die richtige Art reagiert, mit den Füßen, nicht mit Worten. Ich würde das jedem Profi empfehlen“, sagte Kompany über Goretzka. Der 29-Jährige ragte beim Münchner 3:2 am Samstag in der Bundesliga als zweifacher Torschütze heraus.

Goretzka war nur als Reservist und sogar Verkaufskandidat in die Saison gestartet. Er ließ sich aber nicht entmutigen und wollte auch nicht wechseln. „Wichtig für mich ist die Meinung innerhalb“, sagte Kompany. „Die Geschichte von Leon ist gut für die Mannschaft. Es gibt auch andere Jungs, die in einer Phase sind, wo es nicht so gut läuft.“ Goretzka soll für sie Vorbild sein.

© dpa-infocom, dpa:250118-930-348378/2