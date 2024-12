Kompany bestätigt: Rippenbruch bei Neuer

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern mit einem Rippenbruch bis zum Jahresende. Den zog sich der 38-Jährige bei seiner Aktion in der Vorwoche gegen Leverkusens Frimpong zu, für die er Rot sah.

Bayern München muss bis zum Jahresende auf Torhüter Manuel Neuer verzichten. Wie Trainer Vincent Kompany in Gelsenkirchen bestätigte, hat sich Neuer einen Rippenbruch zugezogen. „Wahrscheinlich wird er dieses Jahr nicht mehr spielen“, sagte Kompany am Vorabend des Champions-League-Spiels gegen Schachtar Donezk, das seine Heimspiele wegen des Krieges in der ukrainischen Heimat auf Schalke austrägt.

„Hoffentlich haben wir ihn dann im Januar wieder dabei. Es ist nicht so schlimm“, sagte Kompany. Neuer wird am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) erneut von Daniel Peretz vertreten.

Neuer zog sich den Rippenbruch in der vergangenen Woche im DFB-Pokal bei seinem Check gegen Bayer Leverkusens Jeremie Frimpong zu. Für das Foul hatte der Weltmeister von 2014 die Rote Karte gesehen.

