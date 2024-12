Kompany beim Fanclub: Blaskapelle, Goldenes Buch und Darts

FSV Mainz 05 - Bayern München - Vincent Kompany erlebte in Mainz seine erste Bundesliga-Niederlage als Bayern-Coach. - Foto: Thomas Frey/dpa

Am Tag nach der ersten Saison-Niederlage in der Bundesliga schwärmen die Bayern-Profis wieder zu den Fanclubs aus. Für Trainer Kompany ist es eine Premiere.

Beim Fanclub-Besuch am Tag nach seiner ersten Bundesliga-Niederlage mit dem FC Bayern München durfte sich Trainer Vincent Kompany über einen warmherzigen Empfang in Obing freuen. Beim Einmarsch des 38 Jahre alten Belgiers ins Gasthaus wurde Blasmusik gespielt. „Es ist das erste Mal, dass ich auf Deutsch vor so vielen Menschen spreche“, sagte Kompany.

Für ihn war es im Gegensatz zu etlichen Bayern-Profis, die nach dem 1:2 in Mainz am dritten Advent ebenfalls zu den traditionellen Weihnachtsbesuchen bei den Anhängern des deutschen Fußball-Rekordmeisters ausschwärmten, eine Premiere. Darum war der Trainer am Chiemsee auch etwas aufgeregt.

„Wichtig ist für mich, dass meine 25 Jungs auf den Platz gehen und immer für den Verein kämpfen. Wenn sie das tun, bin ich zufrieden“, sagte der Belgier zur Niederlage am Vortag, der ersten im 14. Bundesligaspiel als Bayern-Coach.

„Beckenbauer war der Größte“

Neben einer Fragerunde stand unter anderem ein Darts-Wettbewerb im Programm, den der früher jahrelang in England spielende Kompany gegen drei Mitglieder des Fanclubs „Obing '84“ gewinnen konnte. Ehrenvolle Worte sprach der Ex-Profi zur in diesem Jahr verstorbenen Vereinslegende Franz Beckenbauer. „Ich war Innenverteidiger, und auf dieser Position war er der Größte“, sagte Kompany. Beckenbauer werde für immer ein Idol für ihn bleiben.

Die vielen Bayern-Anhänger machte er am Ende noch mit Autogrammen und Erinnerungsfotos glücklich. Einen Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde Obing gab es auch. Alle Plätze im Veranstaltungssaal waren vergeben.

© dpa-infocom, dpa:241215-930-318457/1