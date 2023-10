Kollision zwischen Motorrad und Auto: Zwei Schwerverletzte

Warndreieck - Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. - Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Bei einem Motorradunfall in Unterfranken sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war ein 53-Jähriger mit seinem Motorrad am Donnerstag in Sailauf (Landkreis Aschaffenburg) frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Der Mann wollte demnach gerade einen Kleinbus überholen, als ihm eine 36-Jährige in einem Auto entgegenkam. Beide Fahrzeuge landeten im Straßengraben. Der Motorradfahrer wurde sehr schwer verletzt und ebenso wie die schwer verletzte Autofahrerin von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:231006-99-467803/2