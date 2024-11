Knaus Tabbert arbeitet an Aufarbeitung mit

Am Tag nach der Durchsuchungsaktion bei Freizeitmobil- und Wohnwagenhersteller Knaus Tabbert, bei dem zwei der drei amtierenden Vorstände in Untersuchungshaft kamen, zieht das Unternehmen gleich einen Schlussstrich unter das Arbeitsverhältnis mit beiden und kündigte sowohl Werner Vaterl (COO) als auch Gerd Adamietzki (CSO) „mit sofortiger Wirkung“. In der Zentrale in Jandelsbrunn wird kontrolliert, wie es zu der mutmaßlichen Korruption überhaupt kommen konnte. Der Betriebsratsvorsitzende Anton Autengruber zeigte sich gegenüber Mediengruppe Bayern aber zuversichtlich.