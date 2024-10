Auf dem CSU-Parteitag am vergangenen Wochenende war CSU-Chef Markus Söder sichtlich bemüht, das Bild zu vermitteln, zwischen ihn und CDU-Chef und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz passe kein Blatt Papier. Dass sich Söder, der im Rennen um die Kanzlerkandidatur unterlag, der Situation so fügt, habe damit zu tun, dass Merz ihn – anders als die CDU-Granden 2021 – auf Augenhöhe behandele, heißt es in Söders Umfeld. Kann man glauben, muss man aber nicht.