Kloses Nürnberger wollen in Hamburg Spektakel bieten

1. FC Nürnberg beim Hamburger SV: Dieses Topspiel verspricht viele Tore. Vielleicht bekommen die Fans sogar ein Spektakel geboten. Die Serie der formstarken Franken in Hamburg ist aber düster.

Es läuft beim 1. FC Nürnberg - endlich. Die formstarken Franken um Trainer Miroslav Klose wollen nun auch im Kracher der 2. Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV ihre Fans begeistern. „Spektakel wäre schön, wenn beide Mannschaften Spektakel bieten“, sagte Klose vor dem Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). „Wenn ich die Spieler auf beiden Seiten vergleiche, dann kann man schon davon ausgehen, dass es ein Spektakel wird. Bei Fußballspielen weiß man aber nicht, in welche Richtung es kippt.“

Die Fans können sich freuen. Es treffen die beiden treffsichersten Mannschaften der 2. Bundesliga aufeinander. Die Nürnberger haben nach drei Zweitligasiegen nacheinander mit 15:5 Toren als Achter nur zwei Punkte Rückstand auf den HSV. „Wir verbessern uns täglich“, wies Klose auf die Trainingsarbeit hin, die seit der Länderspielpause Anfang Oktober so richtig zu fruchten scheint. „Der Weg ist auch noch nicht zu Ende.“

„Wir wollen, dass der Club wieder Spaß macht“

Klose ist beim Club angekommen. Das zeigt auch das unglückliche Ausscheiden im DFB-Pokal am Mittwoch beim Erstligisten TSG 1899 Hoffenheim (1:2). Die Nürnberger sind auch für größere Vereine mittlerweile unbequem. „Wir spielen anders, wir fühlen uns auch anders“, sagte Klose über den Entwicklungsprozess, der in seiner Anfangszeit noch auf sich warten ließ. „Wir wollen, dass der Club wieder Spaß macht. Wir gehen in die richtige Richtung.“

In Hamburg kommt auf Kloses Mannschaft aber Schwerstarbeit zu. Dort konnten die Franken in der 2. Bundesliga noch nicht gewinnen. Zudem verlor der HSV nur eines seiner vergangenen 15 Pflichtspiele gegen Nürnberg. „Wir wissen, wie die letzten Jahre in Hamburg waren, das müssen wir im Kopf haben“, mahnte Klose, der vom Hamburger Coach Steffen Baumgart und dessen authentischer Art schwärmt.

Kann Nürnberg sein Hoch verlängern?

Der Weltmeister von 2014 hat sein komplettes Stammpersonal zur Verfügung. „Wir haben die Qual der Wahl bei den Spielern“, sagte Klose. Zum Ende einer Englischen Woche denkt er aber über Rotation nach. „Das sind Überlegungen, die wir haben“, räumte er ein.

Ob mit oder ohne Rotation - die Nürnberger wollen ihr Hoch in Deutschlands Unterhaus unbedingt fortsetzen. „Das Schwierige ist, Sachen im Fußball zu bestätigen“, weiß Klose aus eigener Erfahrung als früherer Titelsammler und Stürmerstar. „Ich würde mich freuen, wenn die Phase länger geht.“

