Kloses Appell an seine Nürnberger: Stimmung „aufsaugen“

Miroslav Klose - Miroslav Klose will seinen Premierensieg mit dem 1. FC Nürnberg. - Foto: Federico Gambarini/dpa

Miroslav Klose hat mit dem 1. FC Nürnberg seinen ersten Auftritt in der 2. Bundesliga vor heimischen Fans. Gegen den FC Schalke 04 soll der erste Sieg für den ehemaligen Nationalstürmer her.

Fan-Freundschaft hin oder her. Miroslav Klose hofft mit dem 1. FC Nürnberg im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 auf seinen Premierensieg in der 2. Fußball-Bundesliga. Der letzte Pflichtspielsieg der Franken gegen die Königsblauen datiert allerdings aus dem März 2013, als sie in der ersten Liga zu Hause mit 3:0 gewannen.

„Ich finde es fantastisch, dass es so eine Fan-Freundschaft gibt“, sagte der ehemalige Nationalstürmer Klose vor dem Auftritt am Samstag (13.00 Uhr/Sky). „Wir wollen die Punkte irgendwann einmal hier behalten.“

Unterbrechung für die Fan-Freundschaft?

Die Nürnberger haben ihren Auftakt vor einer Woche trotz einer 2:0-Führung mit 2:3 beim Karlsruher SC verpatzt. Schalke wiederum siegte mit 5:1 gegen Eintracht Braunschweig. „Wir werden Schalke auch weiter unterstützen“, sagte Klose mit Blick auf die Fan-Freundschaft zwischen beiden Vereinen, „aber vielleicht erst nächste Woche“.

Klose attestiert den Schalkern einen „sehr erwachsenen“ Fußball. Besonders erwachsen erscheint in dieser Mannschaft aktuell Kapitän Kenan Karaman, der gegen Braunschweig gleich zweimal traf. „Wir kennen die Qualität, er ist nicht greifbar, er holt sich von überall die Bälle“, beschrieb Klose die Stärken des Offensivspielers.

„Jeder von uns freut sich auf dieses Spiel“

Von dem starken Start der Schalker wollen sich die Nürnberger aber natürlich nicht zusätzlich verunsichern lassen. Die Franken, die ohne Stürmer Janni Serra, Offensivspieler Benjamin Goller und Außenverteidiger Tim Handwerker antreten müssen, möchten ihren Fans schließlich etwas bieten. „Jeder von uns freut sich auf dieses Spiel vor ausverkauftem Haus“, verkündete Klose. Seine Spieler müssten die Stimmung „aufsaugen“.

Das könnte auch für Nachwuchskraft Dustin Forkel gelten, der gegen den Karlsruher SC für seine Trainingsleistungen mit einem Kurzeinsatz belohnt wurde. Das 19 Jahre alte Offensivtalent hat nun die nächste Belohnung erhalten: seinen ersten Lizenzspielervertrag.

„Wir haben zwar verloren, doch ich habe in seinem Gesicht gesehen, wie sehr er sich gefreut hat“, meinte Klose über Forkels Einsatz beim KSC. „Das Wichtigste für mich war aber, dass er diese Leistungen auch im Training bestätigt. Er hat noch einen draufgesetzt und das ist die richtige Reaktion.“

© dpa-infocom, dpa:240808-930-198062/2