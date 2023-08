Klose wird TV-Experte für Prime Video in Deutschland

Miroslav Klose - Der WM-Rekordtorschütze und ehemalige Trainer des SCR Altach, Miroslav Klose. - Foto: Dietmar Stiplovsek/apa/dpa

Der frühere Fußball-Nationalspieler Miroslav Klose weitet seine Arbeit als TV-Experte aus. Nach seinem Job bei Prime Video Italia steht der 45-Jährige künftig auch für das deutsche Prime-Video-Team vor der Kamera. Wie der Streamingdienst am Freitag mitteilte, gibt Klose seinen Einstand am 22. August (21.00 Uhr) im Hinspiel der Champions-League-Playoffs zwischen den Glasgow Rangers und der PSV Eindhoven. Der Weltmeister von 2014 sowie WM- und DFB-Rekordtorschütze wird in der kommenden Saison bei ausgewählten Spielen der Königsklasse in der Vorberichterstattung zum Einsatz kommen. Der frühere Bayern-Stürmer war zuletzt Trainer beim österreichischen Erstligisten SCR Altach, musste dort aber im März gehen.

© dpa-infocom, dpa:230818-99-875895/2