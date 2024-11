Klose: „Wir müssen dagegen halten und clever sein“

Miroslav Klose - Miroslav Klose hat in seinem Kader eine Reaktion wahrgenommen. - Foto: David Inderlied/dpa

Klose versteht sich auch als Spielerentwickler. Trainingsleistungen sind für ihn entscheidend. Vor dem Heimspiel gegen Düsseldorf lobt er die Reaktion der Nürnberger, die zuletzt außen vor waren.

Das, was unter der Woche passiert, ist Miroslav Klose wichtig. Das heißt, dass der Trainer des 1. FC Nürnberg Spieler für ihre Trainingsleistungen honoriert oder auch mal abstraft. Dann kann es vorkommen, dass ein Profi gar nicht im Kader steht.

Vor dem 2:3 gegen den SC Paderborn vor einer Woche verdienten sich einige junge Spieler den Sprung ins Aufgebot. „Aber diese Woche habe ich die richtige Reaktion von den Spielern bekommen, die nicht im Kader waren“, bemerkte Klose vor dem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf.

Die Fortuna steckt in einem Tief

Ein Spieler wie Benjamin Goller wird gegen den Fast-Aufsteiger der vergangenen Saison, als in der Aufstiegsrelegation trotz eines 3:0 im Hinspiel doch noch das Aus gegen den VfL Bochum folgte, fehlen. Beim Offensivspieler sind das jedoch keine Leistungsgründe, sondern der frühere Karlsruher leidet an den Folgen einer Magen-Darm-Infektion.

Die Fortuna erlebt aktuell einen Durchhänger, seit vier Spielen sind die Düsseldorfer sieglos. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune, der einen neuen Vertrag bis zum Sommer 2028 unterschrieb, hat allerdings auch nur drei Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze. „Wir wissen, dass wenn sie ins Spielen kommen, das eine ganz gefährliche Mannschaft ist“, warnte Klose. Die Fortuna sei „von der Nummer 1 bis zur 11 gut besetzt“ und könne nachlegen. „Wir müssen dagegen halten und clever sein.“

Die Performance stimmt, die Zahlen nicht

Zuletzt waren die Nürnberger nicht clever genug. „Wenn wir es kritisch sehen, muss man sagen: drei Spiele ohne Sieg. Da ist die Performance mehr oder weniger egal. Am Anfang der Saison war es umgekehrt“, erläuterte Klose. Die Nürnberger spielen mittlerweile besser, stecken aber in einer Ergebnisdelle. Diese ist aber klein. 1:1 gegen den Hamburger SV, 0:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern und eben zuletzt das 2:3 in Paderborn.

Beim Projekt Heimsieg hilft dem 1. FC Nürnberg vielleicht auch ein neues Outfit. Die Franken treten gegen die Fortuna in einem Sondertrikot an, das den Zusammenhalt des Vereins mit seinen Mitgliedern und Fans herausstellen soll. „Die Spieler freuen sich auf das Trikot und dementsprechend soll unsere Performance sein“, sagte Klose.

