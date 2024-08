Klose vor Schalke-Heimspiel: „Punkte hier behalten“

Miroslav Klose hat mit dem 1. FC Nürnberg seinen ersten Auftritt in der 2. Bundesliga vor heimischen Fans. Gegen den FC Schalke soll der erste Sieg für den ehemaligen Nationalstürmer her.

Miroslav Klose hofft mit dem 1. FC Nürnberg im Heimspiel gegen den FC Schalke 04 auf seinen Premierensieg in der 2. Fußball-Bundesliga. Der letzte Pflichtspielsieg der Franken gegen die Königsblauen datiert allerdings aus dem März 2013, als sie in der ersten Liga zu Hause mit 3:0 gewannen. „Ich finde es fantastisch, dass es so eine Fan-Freundschaft gibt“, sagte der ehemalige Nationalstürmer Klose vor dem Auftritt am Samstag (13.00 Uhr/Sky). „Wir wollen die Punkte irgendwann einmal hier behalten.“

Die Nürnberger haben ihren Auftakt vor einer Woche trotz einer 2:0-Führung mit 2:3 beim Karlsruher SC verpatzt. Schalke wiederum siegte mit 5:1 gegen Eintracht Braunschweig. „Wir werden Schalke auch weiter unterstützen“, sagte Klose mit Blick auf die Fan-Freundschaft zwischen beiden Vereinen, „aber vielleicht erst nächste Woche“.

Klose muss gegen die Schalker auf Stürmer Janni Serra, Offensivspieler Benjamin Goller und Außenverteidiger Tim Handwerker verzichten.

