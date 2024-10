Klose verlangt nächsten Schritt in der Club-Entwicklung

Der 1. FC Nürnberg kommt immer besser in Schwung. Nach dem Derby-Sieg gegen Fürth sieht Trainer Klose eine Entwicklung, gerade im Läuferischen. Diese soll gegen das Schlusslicht bestätigt werden.

Miroslav Klose freut sich besonders auf sein erstes Flutlichtspiel als Trainer des 1. FC Nürnberg. Er liebt Abendspiele, wie an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den SSV Jahn Regensburg. Nach dem überragenden Derby-Sieg in Fürth verspürte Klose eine gewisse Leichtigkeit im Team, was auch Euphorie in der Trainingswoche freisetzte. „Das wollen wir morgen ins Spiel transportieren“, sagte Klose und warnte zugleich vor dem Liga-Schlusslicht: „Es ist ein gefährlicher Gegner, jeder erwartet viel, besonders hier. Die Mannschaft ist nicht zu unterschätzen.“

Klose sieht im Laufpensum Schlüssel zum Erfolg

Er habe sich mit „vielen Varianten hinsichtlich Regensburg vorbereitet. Wir müssen aber bei uns bleiben, die Trainingsinhalte umsetzen und die Energie mitnehmen. Dann können wir Regensburg wehtun“. Doch Klose macht wie schon beim 4:0 in Fürth eine neue Komponente im Spiel der Franken aus. „Wir haben seit Sommer einen riesigen Weg hinter uns, gerade was das Läuferische betrifft. Dann kommt das Spielerische hinzu“, meinte der Weltmeister von 2014 und sieht genau darin den Schlüssel zum Erfolg. „Das geht nicht von heute auf morgen, aber wenn wir fitter werden, dann können wir jeden Gegner vor Herausforderungen stellen“, meinte er und betonte: „Ich habe immer an uns geglaubt.“

Das müsse sein Team nun bestätigen. Daher sei „das Spiel morgen mit das Wichtigste“. Klose will keinen Gedanken an das kommende Programm mit dem DFB-Pokalspiel bei der TSG Hoffenheim am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) sowie in der Liga am 3. November beim Hamburger SV und dann fünf Tage später gegen seinen Ex-Club 1. FC Kaiserslautern verschwenden.

Klose spürt „Knistern“ im Team

Er wolle vielmehr die „richtig gute Atmosphäre in der Kabine“ nutzen. Das liegt vor allem daran, dass „die Jungs immer an sich geglaubt haben. Das zeigt sich jetzt immer mehr. Was der Sieg in Fürth mit uns gemacht hat, mit der Leichtigkeit und der Euphorie - ich war richtig zufrieden.“ Er habe sogar ein „richtiges Knistern“ gespürt.

Genau das will er „konstant auf den Rasen kriegen“. Der einzige und letzte Sieg der Regensburger beim Club liegt mit dem 27. Januar 2021 schon etwas zurück. Und aktuell läuft es nicht so beim Jahn-Team von Trainer Joe Enochs - nur ein Saisonsieg steht auf der Habenseite des Tabellenletzten.

