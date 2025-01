Klose trifft Kohfeldt: „Mutig sein“ gegen Darmstadt

Die Heimtabelle weist den 1. FC Nürnberg als Topteam der 2. Liga aus. Daran soll nach dem nächsten Auswärtsflop auf Schalke angeknüpft werden. Setzt der Trainer auf zwei Spitzen?

Auf dem Wunschzettel von Miroslav Klose für die erste persönliche Begegnung mit dem Trainerkollegen Florian Kohfeldt steht bei aller Gastfreundschaft natürlich der nächste Heimsieg mit dem 1. FC Nürnberg.

Denn nach dem nächsten Auswärtsflop beim 1:3 gegen den FC Schalke 04 geht es für den „Club“ darum, am Freitag (18.30 Uhr/Sky) im Max-Morlock-Stadion gegen den Tabellennachbarn SV Darmstadt 98 wieder einmal seine Heimstärke in der 2. Fußball-Bundesliga auszuspielen.

17 Punkte und Platz vier in der Heimtabelle weisen den FCN als Spitzenteam in der Liga aus. Doch dagegen sprechen eben die gerade mal acht Zähler und Rang 16 im Auswärts-Ranking. „Kompaktheit ist ein Thema“, bemerkte Klose zu den Besonderheiten der 2. Liga. Die kriegt sein Team daheim deutlich besser hin.

„Wir bekommen zu einfache Tore“, beklagt Klose, der im eigenen Stadion aber wieder die Spielinitiative ergreifen möchte. „Wir werden mutig sein müssen, um unser Spiel mit der richtigen Einstellung auf den Platz zu kriegen“, sagte er zur Herangehensweise gegen den Bundesliga-Absteiger.

„Eine der größten Persönlichkeiten“

Beim 1:1 in der Hinrunde hieß Darmstadts Trainer noch Torsten Lieberknecht. Jetzt sitzt Kohfeldt auf der Bank, mit dem Klose eine Vergangenheit beim SV Werder Bremen verbindet. Als Klose für Werder als Profi Tore schoss, habe er mal beim Training „durch den Zaun geschaut“, um Klose zuzuschauen.

„Ich glaube, das ist eine der größten Persönlichkeiten, die wir im deutschen Fußball haben“, sagte Kohfeldt vor dem Kennenlernspiel in Nürnberg. Er traue Klose noch eine „spannende“ Trainer-Laufbahn zu, sagte Kohfeldt zudem.

„Es freut mich, wenn der Trainerkollege das sagt“, entgegnete Klose und erzählte: „Ich habe Florian Kohfeldt nie persönlich kennengelernt. Aber er war mal - noch während Corona - als Experte bei meinem Trainerlehrgang zugeschaltet. Ich freue mich darauf, ihn jetzt mal kennenzulernen.“

Lob für Justvan, Castrop fraglich, Emreli Option

Den Zuschauern prophezeit Klose angesichts der Spielweise beider Teams „ein spannendes Spiel“. 68 Tore fielen in 19 „Club“-Partien, gar 70 in denen der Gäste aus Hessen. Eine Schlüsselrolle könnte bei den Gastgebern wieder Julian Justvan spielen, der beim Hinspiel im „Club“-Trikot debütierte und in der vergangenen Saison als Leihspieler zeitweise für die Darmstädter auflief.

„Mit Julians Entwicklung bin ich sehr zufrieden. Er hat ein sehr feines Füßchen. Ihn kann man immer anspielen“, sagte Klose zu seinem Spielmacher, der auch als Persönlichkeit „einen ganz hohen Stellenwert in der Mannschaft“ besitze.

Erst am Spieltag will Klose die Entscheidung treffen, ob der unter der Woche angeschlagene und nicht mit dem Team trainierende Mittelfeldspieler Jens Castrop in der Startelf steht.

In diese könnte nach seiner Gelb-Sperre gegen Schalke Stürmer Mahir Emreli zurückkehren. „Es kann durchaus sein, dass er auf der Platte steht. Er hat Akzente gesetzt im Training“, sagte Klose über Emreli. Ein zweiter Stürmer neben Stefanos Tzimas wäre auch ein Zeichen von Mut, das Klose ja fordert.

