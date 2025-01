Klose: „Super wichtig“ gegen Schalke nachzulegen

Beim 1. FC Nürnberg ist die Stimmung nach dem geglückten Start ins Jahr prächtig. Trainer Miroslav Klose versteht die großen Ambitionen seiner Profis. Dem Matchwinner winkt auf Schalke die Startelf.

Nach dem Topstart des 1. FC Nürnberg in das Fußball-Jahr hat Trainer Miroslav Klose Verständnis für die großen Ambitionen seiner Profis. „Ich kenne die Intention der Spieler. Das ist auch berechtigt und auch schön, dass sie ambitioniert sind und nach vorne schnuppern wollen. Das wollen wir alle“, sagte der Coach des fränkischen Zweitligisten. Man wolle „eine ruhige Saison spielen“, hob Klose die Priorität hervor. „Und da müssen wir von Spiel zu Spiel denken.“

Flick könnte in Startelf rücken

Klose stellte nach dem 2:1 gegen Karlsruher SC und vor dem Auswärtsspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim FC Schalke 04 einen „guten Mix aus Leichtigkeit, aber auch von Fokus und Intensität“ beim „Club“ fest. „Wir haben in der Vorrunde oft genug ein Gesicht gezeigt, mit dem wir nicht immer zufrieden waren“, sagte der WM-Rekordtorschütze. Nun sei der Start geglückt. „Es wäre super wichtig“, in Gelsenkirchen nachzulegen.

Florian Flick winkt nach seinem Siegtreffer gegen den KSC ein Platz in der Startelf. „Natürlich ist Flo eine Option, weil er seine Sache sehr gut gemacht hat“, sagte Klose. In der Tabelle belegen die Franken den elften Platz, sind aber nur sechs Punkte hinter einem Aufstiegsrang.

© dpa-infocom, dpa:250123-930-353049/1