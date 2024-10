Klose lobt Leichtigkeit im Team, warnt aber vor Regensburg

Der 1. FC Nürnberg kommt immer besser in Schwung. Nach dem Derby-Sieg gegen Fürth sieht auch der Coach eine Entwicklung. Die soll gegen Schlusslicht Regensburg bestätigt werden.

Nach dem überragenden Derby-Sieg gegen Fürth lobt Trainer Miroslav Klose die Leichtigkeit im Team. Doch genau darin sieht er vor dem Spiel an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Liga-Schlusslicht SSV Jahn Regensburg auch eine Gefahr. „Es ist ein gefährlicher Gegner, jeder erwartet viel, besonders hier. Die Mannschaft ist nicht zu unterschätzen“, sagte Cheftrainer Klose vom 1. FC Nürnberg.

Der einzige und letzte Sieg der Regensburger beim Club gelang am 27. Januar 2021. Aktuell läuft es nicht beim Team von Trainer Joe Enochs, nur ein Saisonsieg steht auf der Habenseite des Tabellenletzten.

Klose möchte unabhängig von der Situation beim Gegner den Fokus beim eigenen Team lassen. „Das Spiel morgen ist mit das Wichtigste. Das, was wir gezeigt haben, müssen wir wieder bestätigen“, sagte der Weltmeister von 2014. Nur so könne man „Regensburg wehtun und Tore schießen“.

Klose macht zuletzt eine „richtig gute Atmosphäre in der Kabine“ aus. Das liegt vor allem daran, dass „die Jungs immer an sich geglaubt haben. Das zeigt sich jetzt immer mehr. Was der Sieg in Fürth mit uns gemacht hat, mit der Leichtigkeit und der Energie - ich war richtig zufrieden, es war richtiges Knistern zu spüren“, sagte Klose.

