Klose gewinnt auch zweites Testspiel mit 1. FC Nürnberg

Miroslav Klose hat einen guten Testspielstart mit dem 1. FC Nürnberg. Nach 13 Treffen in der ersten Vorbereitungspartie wird auch bei der SpVgg Ansbach gewonnen.

Der 1. FC Nürnberg hat auch das zweite Testspiel mit dem neuen Trainer Miroslav Klose gewonnen. Einen Tag nach dem 13:0 beim Bezirksligisten 1. FC Hersbruck gab es ein 4:1 (1:1) des Fußball-Zweitligisten beim Regionalligisten SpVgg Ansbach. Neuzugang Florian Pick (26. Minute), zweimal Benjamin Goller (55./71.) und Dustin Forkel (69.) erzielten die Tore für den „Club“.

Vor 3500 Zuschauern kamen erstmals auch Torwart Jan Reichert und Neuzugang Stefanos Tzimas zum Einsatz. Klose setzte taktisch wieder auf ein 4-3-3 und wechselte zur Pause komplett durch.

Seinen Härtetest in der Saisonvorbereitung absolviert der FCN am 26. Juli (17.00 Uhr) gegen Italiens Rekordmeister Juventus Turin. Der Auftakt in der 2. Bundesliga findet Anfang August mit einem Auswärtsspiel beim Karlsruher SC statt.

