Kliniken behandeln Verletzte - Kind in kritischem Zustand

Auto in München in Menschengruppe gefahren - Mehrere Menschen werden verletzt in Münchner Krankenhäuser gebracht. - Foto: Matthias Balk/dpa

Ein Auto fährt in eine Menschengruppe, zahlreiche Personen werden verletzt. Ein zweijähriges Kind sowie eine weitere Person sind in kritischem Zustand.

Nach der Fahrt eines Autos in eine Menschengruppe in München werden weiter Verletzte in mehreren Krankenhäusern versorgt. Ein zweijähriges Mädchen im Haunerschen Kinderspital befinde sich in kritischem Zustand auf der Intensivstation, sagte ein Sprecher des LMU Klinikums. Auch am TUM Klinikum rechts der Isar befand sich nach Angaben einer Sprecherin eine Person weiter in äußerst kritischem Zustand.

Am LMU Klinikum wurden an den beiden Standtorten Großhadern und Innenstadt insgesamt 14 Verletzte behandelt. Einige Patienten waren schwer verletzt, vier mussten den Angaben zufolge umgehend operiert werden.

Sechs Personen waren in Notfallzentren der München Klinik an den Standorten Schwabing und Bogenhausen gebracht worden. Die Verletzungen der Betroffenen reichten von leicht bis schwer, sagte ein Sprecher.

Drei weitere Verletzte wurden nach Auskunft einer Sprecherin am Klinikum Dritter Orden behandelt, vier am Rotkreuzklinikum München. Diese vier Patienten wurden inzwischen entlassen, wie eine Sprecherin mitteilte.

Am TUM Klinikum rechts der Isar waren zunächst fünf Menschen behandelt worden, von denen vier zwischenzeitlich entlassen wurden. Über weitere Entlassungen war zunächst nichts bekannt.

Ein 24 Jahre alter Mann war am Münchner Stiglmaierplatz in eine Gruppe von Menschen gefahren, als dort eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi stattfand. Der Hintergrund der Tat wird geprüft.

An der Demonstration hatten auch Kolleginnen und Kollegen der München Klinik teilgenommen, wie der Sprecher weiter mitteilte. Sie seien aber nicht verletzt worden. Sie seien alle sofort in die Kliniken zurückgekehrt, um bei der Behandlung der Verletzten zu helfen.

